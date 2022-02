Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto permanecem na Rede Globo - TV Globo/João Miguel Junior

Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto permanecem na Rede GloboTV Globo/João Miguel Junior

Publicado 04/02/2022 15:20

Rio - A Rede Globo segue com a sua reformulação na área esportiva. Após as demissões de Linhares Jr. e Rodrigo Raposo, nos últimos meses, a emissora contratou um novo nome para rejuvenescer a equipe. Vinícius Rodrigues vai fazer a sua estreia no próxima sábado no jogo entre São Bernardo e Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, no Premiere. Ele anunciou o ocorrido em suas redes sociais.

"A partir deste final de semana estarei nas transmissões esportivas do Grupo Globo. Faço minha estreia narrando São Bernardo x Ponte Preta pelo Paulistão com transmissão no Premiere às 11h do sábado. Início de uma nova fase que reúne um monte de sonhos realizados", afirmou.

Vinícius ficou conhecido por trabalhar na TV Gazeta de São Paulo e comandar quadros de esportes em jornais da emissora paulista. Foi por lá que começou também sua carreira de narrador. Ele participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 2019 pela Record.



De acordo com informações do portal "Notícias na TV", a reformulação na emissora tem como objetivo trazer nomes que sejam mais versáteis. A Globo também deseja mais diversidade no vídeo. Por causa do sucesso de Ana Thaís Matos, a rede monitora uma nova comentarista feminina para os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Um novo nome deve ser contratado neste ano.