Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester UnitedFoto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 04/02/2022 14:58

Manchester (ING) - Principal contratação do Manchester United para a atual temporada, o atacante Cristiano Ronaldo não tem permanência garantida nos Diabos Vermelhos para a próxima época. Após a imprensa inglesa cogitar que o português poderia deixar o clube, novas informações sobre o futuro do craque vieram à tona.

De acordo com informações da "ESPN", CR7 só seguirá na equipe britânica na próxima temporada dependendo do projeto que lhe for apresentado. E por projeto entende-se a chegada de um novo treinador, que, na visão do camisa 7, possa fazer o Manchester United ser competitivo.

Com a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, e a chegada de Ralf Rangnick, os Red Devils não passaram a ser tão competitivos e vivem altos e baixos entre Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League. O alemão, no entanto, será diretor a partir da próxima temporada, algo já acordado.



Diante disso, diversos nomes passam a ser ligados ao banco dos Diabos Vermelhos. Os favoritos são os de Zinédine Zidane, atualmente sem clube, e Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain. O francês, que já trabalhou com o português no Real Madrid, também está na mira da equipe parisiense.

Antes de voltar ao Manchester United, Cristiano Ronaldo esteve próximo de acertar com o rival Manchester City, mas acabou optando pelo clube onde fez história no passado. Em 24 partidas na temporada, o camisa 7, que completa 37 anos neste sábado, balançou as redes 14 vezes.