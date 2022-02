Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 04/02/2022 16:30

Rio - O apresentador da Band, Neto, é ídolo do Corinthians e está na expectativa do novo técnico do Timão. Em bate-papo com o ex-jogador do Fluminense do São Paulo, Souza, ele rejeitou a ideia de Fernando Diniz, ex-técnico do Vasco e do Fluminense como opção para a vaga de Sylvinho.

"Se trouxer o Fernando Diniz, meu Deus do céu! A gente cai para a quinta divisão! Você está de sacanagem, Souza!", afirmou Neto, que foi provocado por Souza. "Por você, eu traria o Fernando Diniz, você ia gostar. Cara bom!", disse.

Fernando Diniz já dirigiu outros grandes clubes do Brasil como Santos e São Paulo. Apesar de um modelo de jogo ofensivo, o técnico recebe muitas críticas pela falta de resultado expressivos das equipes que comanda.