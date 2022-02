Luiz Adriano foi anunciado pelo Antalyaspor, da Turquia - Divulgação

Publicado 04/02/2022 16:21

Um dos nomes pretendidos pelo Botafogo para reforçar o elenco em 2022, Luiz Adriano tem um novo clube depois de rescindir com o Palmeiras. O atacante de 34 anos foi anunciado pelo Antalyaspor, que atualmente é o 17º colocado no Campeonato Turco e está na zona de rebaixamento.



Sem espaço no Palmeiras, Luiz Adriano não aceitou as opções de empréstimo que teve à mesa, uma delas do Botafogo. O desejo do atacante era retornar ao futebol europeu, onde jogou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânica, Milan, da Itália, e Spartak Moscou, da Rússia.



Luiz Adriano deixou o Palmeiras após disputar 106 partidas e fazer 32 gols entre 2019 e 2021. Antes de sair, teve um imbróglio com a diretoria do clube porque queria receber o dinheiro que tinha direito com a rescisão do contrato, que iria até o meio de 2023 ( o salário mensal girava em torno de R$ 1,2 milhão). Ficou treinando em separado e aceitou um acordo para ficar livre no mercado.