Neymar - AFP

Publicado 04/02/2022 18:07

Rio - O ex-jogador Túlio Maravilha concedeu entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV, que foi ao ar na última quinta, e rasgou elogios ao atacante Neymar. O ídolo do Botafogo projetou que o atleta vai "levantar o caneco" na Copa do Mundo, e que estará no "mesmo patamar de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Romário".

"Temos a esperança de que ele possa levantar o caneco, ele é um dos maiores artilheiros da história da seleção. Se for campeão mundial, vai estar no mesmo patamar de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Romário", disse Túlio Maravilha.



"Pelé, Garrincha e Maradona, isso é o primeiro escalão. Ele [Neymar] iria entrar no segundo”, argumentou Túlio, que ainda completou sobre o Rei do Futebol: 'Nem daqui 100, 200 anos. O Pelé com 17 anos já era campeão mundial. Aos 29, ele já tinha feito mil gols. Eu fui fazer mil gols, sabe com quantos anos? 44! Não há comparação", completou.