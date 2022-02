CT Alfredo Gottardi, do Furacão - Reprodução

Publicado 05/02/2022 10:51

Curitiba - Na última sexta-feira (4), ocorreu um princípio de incêndio no centro de treinamento do Athletico-PR. De acordo com nota divulgada pelo clube, houve um curto-circuito provocado por um carregador de fone de ouvido em um dos quartos do alojamento do Alfredo Gottardi, espaço do Furacão.

Ainda segundo o comunicado emitido pelo clube paranaense, o sistema que detecta a presença de fumaça no ambiente foi acionado e logo as dependências foram ocupadas pela equipe de emergência. Com a situação já apaziguada, o corpo de bombeiros foi acionado. Ninguém se feriu no acidente.

Confira a nota divulgada pelo Furacão na íntegra:

"No final da tarde desta sexta-feira (04), houve um princípio de incêndio em um quarto de um dos hoteis do CAT Alfredo Gottardi. O incêndio foi ocasionado por um curto circuito no carregador de um fone de ouvido bluetooth. Ninguém do clube ficou ferido.

O sistema de detecção de fumaça do hotel acionou o sistema de alarme de incêndios e a brigada de emergência do clube rapidamente debelou esse princípio de incêndio. Somente como precaução, o clube acionou o Corpo de Bombeiros, que ao chegar ao local encontrou a situação já controlada.

O Club Athletico Paranaense reitera que possui estrutura de excelência no CAT Alfredo Gottardi para garantir a segurança e trabalho de seus atletas e funcionários."