Gabigol e NeymarDaniel Castelo Branco

Publicado 05/02/2022 14:21

Rio - Nada de "Menino". O craque Neymar completa 30 anos neste sábado (5) e vem recebendo mensagem de muitos astros do esporte brasileiro e mundial. Uma delas foi a do artilheiro Gabigol, do Flamengo, companheiro desde os tempos de Santos e que agora jogam juntos pela Seleção Brasileira.

A história envolvendo a dupla vem de longa data e acaba cruzando com o Flamengo. Enquanto Neymar se despedia do Santos, em 2013, no Estádio Mané Garrincha, contra o Rubro-negro, Gabigol entrava em campo pela primeira vez como jogador profissional. Hoje, o centroavante defende as cores da equipe carioca.

A relação de amizade e futebol se estendeu até a Granja Comary. Companheiros desde o início de suas carreiras, hoje, Neymar e Gabigol também jogm juntos pela Seleção Brasileira. Neste sábado, o craque do PSG completa 30 anos e foi parabenizado por Gabriel, que o tratou como "ídolo" e "melhor do mundo".