Publicado 05/02/2022 18:17

Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes inaugurou na última sexta-feira uma loja de açaí na cidade de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o ex-jogador vem fez divulgação do empreendimento e também da inauguração do local.

Condenado em 2013, Bruno cumpre, desde 2019, a pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. O corpo nunca foi encontrado. O ex-jogador do Flamengo foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere. As penas somadas chegam a 20 anos e nove meses de prisão.



Em novembro do ano passado, Sônia Moura, mãe de Eliza e avó do filho de Bruno com a modelo morta, então com 11 anos, afirmou em entrevista ao portal "G1" que o neto nunca havia recebido pensão alimentícia do pai.