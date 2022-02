Torcedores do Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 05/02/2022 20:22 | Atualizado 05/02/2022 20:23

Rio - Bastante criticado por torcedores do Flamengo, o zagueiro Bruno Viana está perto de acertar com um novo clube. Aos 27 anos, o jogador já tem tudo certo com o FK Khimki, da primeira divisão russa. Ele será emprestado pelo Braga até o fim da temporada europeia que é em junho. As informações são do portal "globoesporte.com".

Bruno está sem jogar desde que não renovou o empréstimo com o Flamengo, no fim do ano passado. Seu vínculo com o Braga, de Portugal, vai até junho de 2023. De acordo com o site, o zagueiro teve sondagens de um time da Itália e dois da primeira divisão da Turquia, o Rizespor e Kasimpasa.

A proposta do clube russo foi superior e Bruno Viana irá ganhar cerca de R$ 1 milhão por mês, o maior contrato do time. O último jogo dele pelo Flamengo no dia 9 de dezembro do ano passado, contra o Atlético-GO, pela 38ª rodada do Brasileirão. No Rubro-Negro, o zagueiro fez 38 jogos, dos quais 21 como titular, e marcou um gol.