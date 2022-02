Em reunião em Luque, Conselho da Conmebol se posicionou contra o projeto de realização da Copa do Mundo a cada dois anos - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 06/02/2022 13:13

Rio - A Libertadores de 2022 será novamente transmitida pelo SBT, porém, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e a empresa FC Diez Media começaram a negociar os direitos de transmissão da principal competição de clubes do continente entre 2023 e 2026. E de acordo com informações do portal "Notícias da TV", uma verdadeira guerra está prestes a ser instaurada envolvendo a Rede Globo, a Record e a emissora de Sílvio Santos.

O portal já divulgou em algumas oportunidades que recuperar os direitos de transmissão do torneio é uma das prioridades da Rede Globo. Segundo o site, a emissora carioca fala em "proposta financeira com valor justo". A relação entre a Conmebol e a emissora não é das melhores, desde a ruptura do contrato em 2020 e depois quando foi vetada de credenciar repórteres para a final da Libertadores. Apesar disso, a Globo comprou a Copa América de Futsal para o SporTV recentemente.

Responsável pela transmissão na TV aberta nesta temporada, o SBT está bastante feliz em manter os direitos da competição. Com a Libertadores, a emissora de Silvio Santos conseguiu os melhores números de audiência em 18 anos. De acordo com o site, o SBT aposta na ótima relação que tem com a Conmebol para renovar a parceira.

A Record também não deverá poupar esforços, de acordo com o site. Responsável pela transmissão dos Campeonatos Paulista e Carioca, a emissora de Edir Macedo deseja expandir seus direitos em relação ao futebol. A empresa deverá fazer grandes investimentos financeiros. Segundo o portal, a maior dificuldade seria o relacionamento com a Conmebol.