Eduardo Barroca tenta se firmar na carreira de treinador - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2022 12:38

Eduardo Barroca é o novo treinador do Avaí. O profissional, ex-Botafogo, foi anunciado na noite de domingo e assinou contrato até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 39 anos, Barroca estava sem clube desde que foi demitido do Atlético-GO, em setembro de 2021. Ele será apresentado nesta segunda-feira e já comandará o primeiro treino.

Além do Botafogo (duas vezes), Barroca também trabalhou por Vitória, Coritiba e Atlético-GO. Ele chega para substituir Claudinei Oliveira, que não teve bom início de Estadual. O primeiro nome procurado pelo Avaí foi o de Alex, técnico do sub-20 do São Paulo, que não aceitou.