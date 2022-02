Pelé - Reprodução

Publicado 13/02/2022 22:10 | Atualizado 13/02/2022 22:13

São Paulo - Diferentemente da última vez, quando os fãs ficaram sabendo somente quando estava deixando o hospital, Pelé desta vez usou suas redes sociais para revelar internação no Hospital Albert Einstein neste domingo para nova sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer de cólon.

O Rei usou do bom humor nas redes sociais para anunciar que estava a caminho da capital para a nova internação. Desde o ano passado o ídolo passa por sessões mensais de quimioterapia após retirada de um tumor no intestino.

"Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho", escreveu Pelé.

A decisão do futebol americano desta temporada, neste domingo, está sendo realizada entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals Pelé só não revelou para quem iria sua torcida após a queda do Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

Durante a semana, Pelé já havia usado o Instagram para anunciar que estava bem de saúde e para acabar com os rumores que seu quadro de saúde teria piorado. Mostrou uma foto com cabelo cortado e perguntando se não "estava bonitão." O Rei retirou um tumor do intestino e faz tratamento mensal na capital.