Zagueiro Thiago Silva - Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Zagueiro Thiago SilvaFoto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Publicado 13/02/2022 20:24

Rio - O comentarista Vampeta, da "Jovem Pan Esportes", alertou o zagueiro Thiago Silva após o jogador cometer o pênalti que permitiu o empate do Palmeiras no primeiro tempo da final do Mundial. Na última sexta-feira, o Chelsea virou a partida por 2 a 1 na etapa final e se consagrou campeão.

Na ocasião, o pentacampeão pela Seleção em 2002, brincou sobre o que aconteceria com o zagueiro, caso cometesse a mesma falta em uma partida da Copa do Mundo de 2022.

"Parabéns Thiago Silva, faça uma dessa na Copa do Mundo que eu vou adorar. Faz isso logo na estreia, que já cai na primeira fase", brincou o comentarista Vampeta.