Neymar não joga desde o fim de novembro pelo PSGAFP

Publicado 13/02/2022 16:16

Ao participar do treino de domingo com os companheiros de PSG, Neymar aumentou suas chances de ser relacionado para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Real Madrid. O brasileiro está recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.



Neymar não entra em campo desde o fim de novembro e o PSG trabalhou nas últimas semanas para que ele tivesse condições físicas para enfrentar o Real Madrid. Entretanto, ainda não é garantido que o jogador será relacionado, mas o técnico Mauricio Pochettino confirmou que há chance.



"Temos que ter cuidado com as expectativas. Mas pode ser que ele seja relacionado. A sua evolução tem sido muito boa e ele pode entrar na relação. Tomara, porque é um jogador importante para nós", disse o treinador na sexta, após vitória sobre o Rennes, pelo Campeonato Francês.