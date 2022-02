Gignac decidiu para o Tigres - AFP

Gignac decidiu para o TigresAFP

Publicado 13/02/2022 12:43

O atacante Gignac, do Tigres (MEX), que foi o responsável por eliminar o Palmeiras no Mundial de Clubes de 2020, postou uma provocação 'aleatória' ao Palmeiras no Instagram para comemorar a vitória de seu time diante do Guadalajara por 3 a 1 neste sábado. Em uma das hastags do post, o francês escreveu: 'O Palmeiras não tem Mundial'.

"Vamos, Tigres! #Esforço, #Dedicação #OPalmeirasNãoTemMundial", escreveu o atacante.



O francês Gignac foi o responsável pelo gol da vitória do Tigres, de pênalti, na semifinal do Mundial de Clubes de 2020, que eliminou precocemente o time brasileiro naquela ocasião.



O Tigres terminou, assim como o Palmeiras neste ano, sendo vice-campeão do mundo. Já o Palmeiras perdeu a disputa do 3º lugar ficando com a 4º colocação naquela ocasião.