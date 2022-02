Havertz cobra o pênalti e faz o gol do título do Mundial de Clubes do Chelsea sobre o Palmeiras - AFP

Publicado 13/02/2022 14:30

A Band alcançou uma audiência que pode se confirmar histórica neste sábado, com a final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea. Segundo dados prévios do 'Kantar' divulgados pelo site 'Teleguiado', a emissora alcançou pico de 34.1 pontos em São Paulo durante o segundo tempo da derrota do Verdão. Esse resultado faz com que a Band tenha alcançado patamar de Globo em alguns dos mundiais mostrados anteriormente pela emissora carioca.

O Lance! obteve dados históricos da Globo e, com isso, pôde fazer uma comparação com a prévia da Band. Em termos gerais, o pico da pontuação da Band se equipara aos números de média da Globo, em São Paulo, em dois mundiais: Santos x Barcelona (18/12/2011): 31 pontos; e Santos x Barcelona (18/12/2011): 31 pontos.



Pelo Painel Nacional de Televisão (PNT), que representa a soma da audiência das 15 praças pesquisadas eletronicamente pela Kantar Ibope Media, a final entre São Paulo e Liverpool (2005) também teve um patamar de 31 pontos.



Já na Grande São Paulo, a conquista do Tricolor diante do Liverpool (2005) na Globo marcou 41 pontos, mesmo resultado de Flamengo x Liverpool (2019) para o Rio de Janeiro.



Essas estatísticas ajudam as emissoras a comercializar ações de marketing e vender pacotes de 'merchan'. O investimento em esportes se mostrou um ponto acertado da direção da Band. Recentemente, o canal adquiriu a Copa das Nações Africanas, torneio preterido no Brasil e que rendeu uma boa audiência para o canal. Além disso, a Band 'bomba' com a Fórmula 1, conseguindo sempre resultados expressivos na audiência e com o público.



Além disso, a Band se mostra assertiva ao apostar em esporte tendo em vista que o jogo entre Chelsea e Palmeiras se tornou a maior audiência do século do canal, ultrapassando outra final de Mundial: Corinthians e Vasco (2001) e também os Jogos Olímpicos de Atenas (2004). Ou seja, a Band manda bem e consegue ter retorno quando se trata de eventos esportivos.



Importante destacar:

A média mede o desempenho alcançado durante todo o jogo, já o pico se refere ao maior resultado possível dentro de uma partida. Com isso, a média da Band, que será confirmada nos próximos dias, tende a ser menor. O que está em questão aqui é a seguinte conclusão: a emissora, que costuma ter uma audiência bem menor do que a da Globo, conseguiu, graças a esse jogo pontual, se equiparar a concorrente na tarde de sábado em questão. Ponto para a Band.