Atletas da FURIA em treinamento. Em ordem: drop, KSCERATO, arT, yuurih e saffeeDivulgação/HLTV.Org

Publicado 13/02/2022 16:52 | Atualizado 13/02/2022 17:00

Rio - Na manhã deste domingo (13), durante o campeonato ESL Challenger 48 de Counter-Strike: Global Offensive, a FURIA, equipe composta por atletas brasileiros, derrotou a 9z Team, que é composta por atletas da Argentina, do Uruguai e do Chile. Com o resultado do confronto, a equipe brasileira se classificou para a grande final da competição.



No entanto, o que era pra ser um momento de comemoração e felicidade, virou tristeza. Isto porque, quando os atletas da FURIA fizeram publicações nas redes sociais comemorando a vitória, os jogadores brasileiros acabaram recebendo mensagens de ódio e ataques racistas, vindo de torcedores da equipe da 9z.

macaco de mierda — Galluzzo (@mategalluzzo1) February 13, 2022

MACACO CARREGADO ONLINER PRETO NARIGON HIJO DE MIL PUTA, METETE EL DISRESPECT EN EL ORTO LA CONCHA DE TU PUTA DIFUNTA VIEJA — Macaco (@tarao_e) February 13, 2022 Atleta drop, da FURIA, sofre ataques racistas de torcedores da 9z Team Reprodução

Os torcedores da 9z, se sentiram revoltados pois, durante a partida, o atleta André "drop" Abreu, da FURIA, atirou no corpo de um dos jogadores da equipe adversária, fazendo com que grande parte dos argentinos que estavam assistindo ao duelo, se revoltassem com a atitude do brasileiro.

No entanto, o brasileiro Bruno "bit1" Lima, ex-jogador da 9z, fez uma publicação nas redes sociais, em espanhol, pedindo para que a torcida não ataque os jogadores brasileiros.

Disparar al cuerpo/piso es parte del juego y muchas veces hasta nosostros lo hacemos, no seas burro y mucho menos racista para ir a los jugadores de FURIA enviar mensaje, basta estamos en 2022 amigos — Bruno Fukuda Lima (@bit1) February 13, 2022

"Atirar no corpo/chão faz parte do jogo e muitas vezes nós mesmo fazemos. Não sejam burros e muito menos racistas ao enviar mensagens para os jogadores da FURIA. Chega, estamos em 2022, amigos", postou o atleta.

Vale lembrar que na última semana, a FURIA anunciou a contratação do influenciador digital Luiz Gustavo Queiroga, que assumiu o posto de diretor do Departamento de Inclusão e Diversidade da organização das Panteras.

A reportagem do O Dia entrou em contato com a FURIA, em busca de um posicionamento da organização sobre o ocorrido na tarde deste domingo. No entanto, não obteve resposta até o fechamento desta matéria.