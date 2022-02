Gabriel Menino já teve chance na seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 13/02/2022 18:49

Rio - Tão logo o grupo do Palmeiras volte aos treinos na Academia de Futebol após retornar de Abu Dhabi, a diretoria quer marcar uma reunião com o meia Gabriel Menino para saber se é verdadeiro e, se sim, por quais razões ele curtiu a postagem feita pelo Chelsea para celebrar a conquista do Mundial de Clubes após vitória sobre o Verdão por 2 a 1, no último sábado (12).

A cúpula do futebol alviverde recebeu o print tão logo ele começou a circular nas redes sociais de torcedores. Com o grupo ainda abalado pela perda do título mundial, o assunto será tratado em São Paulo, após o desembarque da delegação, na tarde deste domingo (13).



A postagem contendo o print foi apagada pouco depois da divulgação. E já não consta mais o 'like' do perfil do jogador na postagem dos Blues.



Segundo o LANCE! apurou, o objetivo é evitar que a atitude de Menino desencadeie uma crise eterna dentro do elenco e, principalmente, com o técnico Abel Ferreira.



Internamente, lideranças do elenco alviverde não teriam gostado da atitude do meia, mas foram aconselhados a deixar o assunto com a diretoria.



Gabriel Menino viajou para Abu Dhabi com a delegação, mas acabou cortado da lista final de inscritos para o Mundial de Clubes. Além dele, Patrick de Paula e Renan ficaram fora dos 23 escolhidos por Abel Ferreira.



Antes de deixar o Brasil, o treinador português já havia chamado a atenção para alguns jogadores que não estariam se comprometendo tanto quanto outros. Em momento algum ele citou nomes, mas com os cortes, ficou subentendido que o recado seria para esse jovens que ficaram fora do Mundial.



Desses três, Menino foi o único a tratar do assunto nas redes sociais. O meia postou uma mensagem enigmática em tom de desabafo sobre o corte na lista de inscritos.



- Você nunca verá um leão comendo capim. Sabe por quê? Ele não muda a sua essência, seja lá o momento que for. Pense como um leão! Problema existem? Sim. No entanto, não deixe de ser quem és. São nos momentos de crises, que temos a oportunidade de nos reinventar, fazer coisas novas, correr atrás. Todos os dias pela manhã, independente de como o dia comece, o leão sabe que precisa levantar e ir à caça. Já suas presas, também levantam sabendo que precisam correr mais do que o leão. Você quem decide em qual dos lados da cadeia quer estar - dizia o texto postado.