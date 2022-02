Vasco x Botafogo - Campeonato Carioca 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/02/2022

Rio - O Botafogo venceu o clássico contra o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Governador João Castelo, conhecido como Castelão, em São Luís (MA), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, ambas as equipes têm 13 pontos na tabela do Estadual. A equipe do treinador interino Lúcio Flávio subiu para a terceira colocação, enquanto o time de Zé Ricardo perdeu a chance de retomar a liderança e caiu para a quarta posição.



Logo no início da partida, aos cinco minutos, o Botafogo assustou o Vasco após a cobrança de escanteio, quando o zagueiro Joel Carli desviou para o segundo pau e o atacante Luiz Fernando cabeceou para fora.



Pouco tempo depois, aos 14 minutos, o Vasco chegou com o cruzamento do lateral-esquerdo Edimar para o meia Bruno Nazário finalizar de voleio. No entanto, a bola sobrou para o atacante Raniel, que dominou, girou o corpo e chutou torto.



Em seguida, o Cruz-Maltino tentou surpreender e, da mesma forma, não soube aproveitar a oportunidade após a jogada bem trabalhada de Gabriel Pec para Matheus Barbosa, que recebeu e finalizou para fora.



Aos 26 minutos, Raniel teve mais uma oportunidade e desperdiçou. Na ocasião, o meia Bruno Nazário cruzou para o atacante, que cabeceou e a bola foi para fora. Os lances do Vasco no primeiro tempo fizeram alusão à expressão “Quem não faz, leva!”.



E foi isso que aconteceu aos 32 minutos, quando a defesa do Vasco foi pega de surpresa no contra-ataque do Botafogo, com o atacante Diego Gonçalves avançando pela esquerda e cruzando rasteiro para Erison empurrar a bola para o fundo do gol. No primeiro momento, o bandeirinha marcou impedimento, mas o lance foi analisado pelo VAR e o juiz validou o gol.



Quando a partida reiniciou, o Botafogo descolou um longo lançamento para o meia-atacante Luiz Fernando, que dominou e partiu pela direita. O jogador cortou para dentro da área e finalizou cruzado para fora e com perigo para o gol de Thiago Rodrigues. Na reta final do primeiro tempo, as duas equipes economizaram nas jogadas e foram para o intervalo com o placar aberto para o Alvinegro.

No entanto, o Vasco voltou para o segundo tempo a fim de recuperar o prejuízo, e em duas oportunidades desperdiçou a chance de virar a partida. No primeiro minuto, o meia-atacante Nenê recebeu a bola no meio, avançou alguns metros e encheu o pé de fora da área, obrigando o goleiro Gatito a espalmar. Em seguida, a bola sobrou para Gabriel Pec que cabeceou fraco no rebote e a bola voltou sem perigo para o veterano paraguaio encaixar.



Pouco tempo depois, aos quatro minutos, o Cruz-Maltino ameaçou novamente. O meia Juninho partiu pela esquerda, deixando os adversários alvinegros para trás. Na ocasião, o jogador cruzou para o atacante Raniel, que finalizou e acertou o travessão. As melhores chances no início da etapa final foram criadas pelo Vasco, enquanto o Botafogo permaneceu preso na defesa em busca de um contra-ataque.

Na metade da etapa final para o fim da partida, as duas equipes não conseguiram criar mais oportunidades e se chocaram durante todas as jogadas. Após fazer substituições, o Cruz-Maltino fortaleceu o meio-campo e dominou o segundo tempo. Por sua vez, o Botafogo mexeu também no time e focou na velocidade de Maranhão e Juninho para os contra-ataques, com lançamentos em profundidade.



As alterações conseguiram equilibrar a partida e não entregaram quem teria a melhor chance para decidir o clássico nesta sexta rodada do Campeonato Carioca. Por outro lado, aos 34 minutos, o atacante Maranhão aproveitou o erro da defesa do Vasco, avançou pela esquerda e finalizou em cima da defesa do Cruz-Maltino, que desviou para escanteio.



No final da partida, o goleiro Gatito chamou a responsabilidade e evitou o empate do Vasco em mais duas oportunidades. Na primeira, o meia Nenê, de fora da área, testou o arqueiro paraguaio com uma finalização colocada, obrigando o veterano alvinegro a espalmar para afastar o perigo.



A bola não saiu, e o Vasco devolveu a bola para dentro da área com um cruzamento de Riquelme para Figueiredo cabecear com estilo nas mãos de Gatito, que fez uma bela defesa. A pressão foi do Cruz-Maltino, que esbarrou nos últimos milagres do arqueiro experiente do Botafogo.