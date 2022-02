Edmundo - Reprodução

Publicado 14/02/2022 09:00 | Atualizado 14/02/2022 09:03

Rio - O ex-jogador Edmundo se pronunciou após ter uma declaração sobre Lukaku, atacante do Chelsea, criticada pela comentarista da Globo, Renata Mendonça. Durante participação no programa "Terceiro Tempo", na Band, o Animal afirmou que irá processar a jornalista.

"Ela não me conhece. A minha mãe é negra, a família da minha mãe toda é negra, meus melhores amigos são negros. Então, eu não tive a menor ideia de ser racista como ela quis dizer. Acho que ela foi muito infeliz. Mas, com todo o respeito, eu não vou abrir discussão com ela. Se couber um processo, ela será processada. Fora isso, ela segue a vida dela, e eu seguirei a minha", afirmou.

Tudo começou quando Edmundo afirmou que o atacante do Chelsea, Lukaku, tinha deficiências técnicas. Nas redes sociais, Renata Mendonça viu racismo nas declarações do ídolo do Vasco e do Palmeiras.

"Lukaku tem força física, mas é desprovido de técnica” mostra que: Não conhece o futebol de um dos melhores centroavantes do mundo atualmente. Repete um clichê racista de que jogadores negros são fortes fisicamente, mas não podem ter técnica/inteligência pra jogar", disse.