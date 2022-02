Sérgio Coelho - Reprodução / Atlético-MG

Sérgio CoelhoReprodução / Atlético-MG

Publicado 14/02/2022 12:40

Atrás de mais um título, o Atlético-MG quer o reconhecimento do torneio "Campeão dos Campeões" conquistado no ano de 1937 como título de campeão brasileiro. O dossiê, em produção, pretende reunir provas para fazer o pedido formalmente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o presidente do Galo, Sérgio Coelho, em entrevista à rádio SUPER 91,7 FM, o documento é muito bem fundamentado, com materiais da época que provam que eles são campeões de 1937. Ainda disse que com a reunião de fatos e argumentos, ele tem certeza de que a CBF vai deliberar.

Caso a CBF venha a reconhecer, o Atlético-MG vai passar a ter três títulos brasileiros. O primeiro título foi conquistado em 1971 e, recentemente, em 2021, o Galo triunfou a segunda taça de campeão brasileiro.