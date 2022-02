Agentes da PF e da Anvisa entraram em campo para cumprir as ordens de quarentena contra jogadores argentinos que atuam no futebol inglês - AFP

Publicado 14/02/2022 13:13

Interrompido logo no início, o jogo Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, será remarcado. A Fifa anunciou a decisão nesta segunda-feira, mas ainda definirá data e local do confronto, possivelmente em junho.



O clássico sul-americano acabou interrompido por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que entraram no campo para retirar quatro jogadores argentinos que tinham omitido informação na entrada no Brasil para obrigá-los a fazer quarentena.



A decisão da Fifa não alterará muita coisa, a não ser a possibilidade de mudança na posição das seleções na tabela final. Como Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo do Catar, em novembro, o duelo acabará sendo usado como preparação. Vale lembrar que CBF e AFA queriam os pontos da partida para suas seleções.



As duas entidades, entretanto, foram multadas pela confusão: A CBF em 550 mil francos suíços (cerca de R$ 3,1 milhões) por falhas na organização e invasão de campo. Já a AFA terá de pagar de 250 mil francos (R$ 1,4 milhão) por burlar as regras sanitárias do Brasil.



Já os quatro argentinos envolvidos (Martínez, Lo Celso, Romero e Buendía) pegaram dois jogos de suspensão, que terão de pagar nos próximos dois compromissos da Argentina nas Eliminatórias, em março.



Ainda cabe recurso no Comitê de Apelação da Fifa e, depois, no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).



Relembre o caso

O clássico entre Brasil e Argentina, em 5 de setembro de 2021, foi interrompido logo aos quatro minutos, quando agentes da Anvisa entraram no campo para notificar Martínez, Lo Celso, Romero e Buendía. Os três primeiros eram titulares. Eles deveriam sair imediatamente para ficarem em quarentena após omitirem informações no formulário de entrada no país.



Apesar de os quatro estarem vacinados, eles deveriam cumprir 14 dias de quarentena naquela época por terem passado pela Inglaterra. A Anvisa só percebeu isso um dia depois dos argentinos já terem circulado por São Paulo. Na véspera do jogo, não houve acordo numa negociação para liberá-los, que também envolveu o Ministério da Saúde.