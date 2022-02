Milton Neves - Divulgação

Milton NevesDivulgação

Publicado 18/02/2022 15:46

Rio - O apresentador Milton Neves elogiou o trabalho realizado pelo técnico Fábio Carille no Santos, demitido nesta sexta-feira no dia seguinte da derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Após o desligamento do treinador, o jornalista indicou a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o clube paulista.

"É apenas admiração por um profissional tão capacitado e vitorioso. Seria, no momento, a junção da fome com a vontade de comer. O Santos precisa de Luxa e o ‘Pofexô’ necessita do Peixe! Bem, e a verdade é que, apesar de tudo, os alvinegros praianos têm muito a agradecer a Carille", afirmou Milton Neve em sua coluna no portal 'UOL'.

No início desta temporada, Carille comandou o Santos em 25 partidas, onde venceu nove duelos, empatou a mesma quantidade de partidas e foi derrotado em sete confrontos. O técnico deixou o clube paulista com aproveitamento de 45,3%.