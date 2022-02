Tite - AFP

TiteAFP

Publicado 18/02/2022 14:59 | Atualizado 18/02/2022 15:04

A comissão técnica de Tite, treinador da seleção brasileira, vai estar presente na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. A presença de olheiros tem o intuito de observar atletas para a convocação de março, visto que a Copa do Mundo começa em novembro deste ano e a seleção brasileira está na reta final de preparação para o torneio.

Após a Supercopa, os auxiliares também projetam viagens à Europa para acompanhar jogadores de interesse do treinador. Segundo o globoesporte.com, Tite poderá observar atletas recém convocados, como Everson e Arana, do Atlético-MG, e Gabigol e Everton Ribeiro, do Flamengo.

A disputa da taça da Supercopa do Brasil acontece neste domingo (20), às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.