Fábio Carille Ivan Storti / Santos FC

Publicado 18/02/2022 13:49

Rio - O técnico Fábio Carille não dirige mais o Santos. Ele não resistiu a derrota do Peixe para o Mirassol por 3 a 2 pelo Campeonato Paulista e acabou perdendo o emprego. A saída foi em comum acordo após reunião realizada entre as partes, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro.

Contratado no meio do Campeonato Brasileiro do ano passado, Carille comandou o Santos em 27 partidas, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas. Ele deixa o clube paulista com 45,6% de aproveitamento.

Ex-jogador de futebol com passagens por pequenos clubes de São Paulo, Carille iniciou sua carreira como técnico substituindo Oswaldo de Oliveira no Corinthians em 2017. Ele, que foi auxiliar de Tite nas conquistas do Brasileiro de 2011, da Libertadores de 2012 e do Mundial do mesmo ano, foi tricampeão paulista pelo Timão (2017,2018 e 2019), além de conquistar o Brasileirão de 2017.