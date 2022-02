Jorge Jesus - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Jorge JesusFoto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Publicado 18/02/2022 12:29

Rio - Especulado para assumir o Corinthians, Jorge Jesus pode permanecer na Europa. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o nome do ex-treinador do Flamengo é um dos estudados pelo Atlético de Madrid para substituir Diego Simeone ao fim da temporada.

Segundo o veículo, o desempenho abaixo do esperado por parte do time espanhol deve encerrar o longo ciclo de Simeone. Além de Jesus, Luis Enrique, Stefano Piolli, Simone Inzaghi, Marcelo Gallardo e Ernesto Valverde também estão cotados para o cargo.

Livre no mercado desde que deixou o Benfica, Jorge Jesus tem sido cobiçado por clubes brasileiros. Além de não fechar com o Flamengo, o treinador também foi alvo do Atlético-MG e é especulado para assumir o Corinthians, que busca treinador.