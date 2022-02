Neymar ao lado de Mbappé - AFP

Neymar ao lado de MbappéAFP

Publicado 18/02/2022 11:22

Rio - O atacante Neymar, de 30 anos, retornou aos gramados na partida contra o Real Madrid, após mais de dois meses sem jogar por conta de uma lesão. O brasileiro teve bom desempenho na partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e animou o técnico do clube francês, Mauricio Pochettino.

"Ele pode começar o jogo (contra o Nantes pelo Campeonato Francês), vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid. Ele está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível", disse.

Neymar ficou afastado dos gramados por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo no fim de novembro. O atacante foi bastante participativo na vitória do PSG sobre o Real Madrid por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Mbappé.