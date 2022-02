Mercedes apresentou o modelo W13, para a temporada de 2022 de Fórmula 1 - Divulgação/Mercedes

Publicado 18/02/2022 11:34

Uma das favoritas para a temporada 2022 de Fórmula 1, a Mercedes apresentou seu carro nesta sexta-feira. O modelo W13 volta a ser prata (nos últimos anos a equipe utilizou o preto para representar a luta contra o racismo). Entre as novidades, além da nova aerodinâmica por causa do regulamento, está o piloto inglês George Russell, sensação da categoria que fará dupla com o heptacampeão Lewis Hamilton.

The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Após o decepcionante fim de temporada, com a perda do título na última volta e toda a confusão por causa das decisões do diretor de prova em Abu Dhabi, Hamilton sumiu dos holofotes e das redes sociais, só retornando aos poucos no fim de janeiro. Havia a dúvida se o heptacampeão poderia se aposentar, mas ele mesmo descartou essa possibilidade durante a apresentação do novo carro.



"Eu nunca disse que deixaria a Fórmula 1. Adoro fazer o que faço e é um privilégio trabalhar com esse grande grupo de pessoas. Eu me sinto como parte de uma família. Não há nada como isso", disse o heptacampeão, completando:



"Foi um momento difícil para mim e um momento em que precisei dar um passo para trás e me concentrar no presente. Eu tive minha família ao meu redor e criei ótimas lembranças nesse período, mas acabei chegando a um ponto em que decidi que atacaria novamente".



Dominante na era dos motores híbridos, que começou em 2014, a Mercedes conquistou todos os títulos de construtores desde então e um piloto seu só não foi campeão em 2021, quando Max Verstappen, da Red Bull, deu fim ao domínio de Hamilton.