Zé Ricardo vê elenco do Vasco com necessidade de mais reforços - RAFAEL RIBEIRO/vasco

Zé Ricardo vê elenco do Vasco com necessidade de mais reforçosRAFAEL RIBEIRO/vasco

Publicado 18/02/2022 12:45

Devido aos problemas financeiros, o Vasco tem dificuldades para encontrar mais reforços para 2022. Apesar de ser um dos clubes que mais trouxe jogadores (15), o Gigante da Colina ainda tem posições carentes devido à grande reformulação no elenco de 2021. Por isso, Zé Ricardo diz que o clube precisa de criatividade e está de olho nos campeonatos estaduais para encontrar oportunidades que caibam no orçamento.

"O Vasco está sempre observando, a dificuldade é muito grande, e estamos tentando montar um grupo com criatividade em cima de muito trabalho. O perfil que queremos é de um atleta competitivo, que tenha saúde para suportar uma temporada achatada, estamos atentos e sabemos que precisamos de opções de velocidade. Os estaduais são sempre boas opções para trazermos jogadores num nível financeiro que o clube possa arcar", afirmou.



Entre as posições mais carentes está a de atacantes que joguem pelos lados do campo. Zé Ricardo e diretoria seguem nessa busca, mas não abrem mão do perfil estipulado.



"Vim sabendo das condições e das dificuldades. Temos tentado encontrar atletas para essa lacuna. Mas se for pra trazer um jogador que não está no perfil, prefiro apostar em quem está aqui com a gente. Temos uma linha de trabalho e estamos tentando ser o mais coerente possível", completou o treinador vascaíno.