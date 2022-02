Haaland - AFP

Publicado 18/02/2022 14:29

Rio - Em uma reunião com os representantes do atacante norueguês Erling Halland, que atualmente está no Borussia Dortmund, da Alemanha, o Real Madrid conseguiu selar um acordo de preferência numa futura transferência do atleta. Com isso, o clube espanhol larga na frente na disputa pelo jogador, que está no radar de diversos clubes da Europa, como o Barcelona e o PSG. A informação é do jornal espanhol "Sport".

Ainda segundo o jornal, a reunião aconteceu em Mônaco, e o atacante do Borussia Dortmund foi representado por seu pai, Alf-Inge Haaland, e pela advogada brasileira Rafaela Pimenta, que é "braço direito" do agente do atleta, Mino Raiola. O agente, inclusive, não pode estar presente na reunião por conta de problemas de saúde. Vale lembrar que no começo de 2022, Mino chegou a ser internado na UTI, e ficou em estado grave, por conta da Covid-19.

Agora, a conclusão da negociação dependerá apenas da vontade do atleta. Caso Haaland decida não renovar com o Borussia Dortmund, o atacante estará livre para assinar com o Real Madrid, que será forçado a contratatá-lo de imediato. Isto porque, o acordo assinado entre os representantes do jogador e o clube espanhol, bloqueia as negociações que poderiam ser realizadas com outras equipes interessadas em sua contratação.

Erling Haaland possui 21 anos, e é um dos principais destaques do Borussia nos últimos anos. Na equipe de Dortmund, o atleta disputou 79 jogos, e marcou 80 gols. Antes de chegar no clube, o atacante dinamarquês também atuou pelo Red Bull Salzburg, Molde e pelo Bryne.