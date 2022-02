Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/02/2022 14:01

Com duelo marcado entre Flamengo e Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, o ex-jogador do Rubro-Negro e atual comentarista dos Canais Disney, Zinho classificou o Galo como maior rival fora do Rio do Rubro-Negro. Os clubes tiveram um passado longo e disputas polêmicas, principalmente na Libertadores de 1981. Agora, voltaram a estar no centro de grandes competições. No domingo (20), às 16h, as equipes vão se enfrentar na decisão de mais uma taça.

Zinho acredita que a sequência de jogos entre Flamengo e Palmeiras a fim de disputar grandes títulos é recente. Por isso, elegeu a equipe mineira como maior rival do time carioca.

“Eu acho que o Flamengo por ter o maior número de torcedores, espaço maior na mídia…. Desperta uma rivalidade maior entre vários clubes. A maioria dos clubes de outros estados tem o Flamengo como grande rival, me parece isso. Para o Flamengo, fica o Palmeiras pela história desses últimos cinco anos (…) São os dois clubes mais estruturados, mais bem resolvidos e brigaram pela maioria dos títulos. Em uma história mais longa, é o Atlético-MG, se for buscar lá atrás. Eu acho que sim, é a maior rivalidade. Quando cruzam Flamengo e Atlético-MG, se torna (a maior rivalidade interestadual do Brasil). Ela é muito mais forte fora de campo, dirigentes, torcedores e o passado”, disse no programa “ESPN FC”.

O comentarista ainda recordou que a troca de Ronaldinho Gaúcho, que saiu do Flamengo para jogar no Atlético-MG, provocou ainda mais rivalidade.

“Depois de um tempo, o Atlético-MG ficou fora de disputas de títulos. Os times formados não estavam brigando. Veio ser campeão depois de 50 anos agora. Essa rivalidade nos anos 80, depois com o Ronaldinho Gaúcho sair do Flamengo brigado e ir para o Atlético-MG”, completou.