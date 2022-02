Neymar participou da jogado do gol de Mbappé em PSG x Real Madrid - AFP

Publicado 18/02/2022 15:31

Neymar voltou aos gramados após quase três meses no segundo tempo do duelo contra o Real Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. E já pode voltar a ser titular do PSG contra o Nantes, neste sábado pelo Campeonato Francês.

Quem levantou a possibilidade foi o próprio técnico do PSG, Mauricio Pochettino, em coletiva nesta sexta-feira.



"Ele pode começar o jogo, vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid e está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível", disse o treinador.



Neymar, que se recuperou lesão no tornozelo esquerdo sofrida em 28 de novembro, participou do gol da vitória do PSG sobre o Real Madrid, em linda jogada individual de Mbappé. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de março, desta vez na Espanha.