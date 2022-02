Fallen, fer, fnx, Boltz, VINI e peacemaker agora fazem parte da Imperial Sportsbet.io - Divulgação/Imperial

Fallen, fer, fnx, Boltz, VINI e peacemaker agora fazem parte da Imperial Sportsbet.ioDivulgação/Imperial

Publicado 18/02/2022 19:17

Rio - Em uma transmissão ao vivo realizada na noite desta sexta-feira (18), o atleta Gabriel "FalleN" Toledo, awper do "The Last Dance" confirmou que sua equipe foi contratada pela organização da Imperial Sportsbet.io.

Além de FalleN, a nova equipe da Imperial possuirá os seguintes atletas: Fernando "fer" Alvarenga, Lincoln "fnx" Lau, Vinicius "VINI" Figueiredo e Ricardo "Boltz" Prass, além do treinador Luis "peacemaker" Tadeu. Segundo o portal "The Enemy", ao menos cinco organizações estiveram interessadas na equipe. No entanto, a Imperial acabou sendo escolhida como a melhor opção para acolher os atletas.

A Imperial @sportsbetiobr é a casa do Last Dance!



Vocês pediram e FalleN, fer e fnx se juntam a boltz, VINI e peacemaker para formar a nossa nova line-up.



Venha fazer parte da última dança que será Épica!#ImperioLastDance #DeuGreen pic.twitter.com/jkFTMCwOX8 — Imperial Sportsbet.io (@imperialesports) February 18, 2022

FalleN, fer e fnx, bicampeões mundiais de CS:GO, irão atuar mais uma vez ao lado de Boltz, que já fez parte das lineups da Immortals, SK Gaming e MIBR. Eles se juntarão ao novato do grupo, VINI, que estava atuando pela FURIA desde 2017. Já o treinador peacemaker chegou a treinar várias equipes, como os chineses da Tyloo, os norte-americanos da Team Liquid, os dinamarqueses da Mad Lions, entre outros.