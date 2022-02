Otávio - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

OtávioFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/02/2022 17:55

Rio - O zagueiro Otávio foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Sampaio Corrêa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a chegada do goleiro Gabriel Batista, o jogador de 19 anos chegou por empréstimo pelo Flamengo e assinou contrato até o fim do ano.

Zagueiro Otávio Foto: Divulgação/Sampaio Corrêa

Além disso, o Sampaio Corrêa revelou no anúncio oficial que a contratação de Otávio foi difícil por ter sido disputada por outros clubes brasileiros, como por exemplo, a Chapecoense, e também do exterior.

"O zagueiro Otávio, do Sub-20, se destacou com a camisa do Flamengo e chamou a atenção do Sampaio Corrêa, que acertou o empréstimo do atleta. O zagueiro foi um dos destaques da copinha 2022, e alvo de uma difícil contratação, em que pese a disputa pelo atleta com times como a Chapecoense e times do exterior. Otávio vai defender o Sampaio Corrêa até o final da Série B. Seja bem-vindo ao Tricolor de São Pantaleão", destacou o anúncio oficial.