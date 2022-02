Felipe Prior e Pyong Lee protagonizaram uma das principais rivalidades da história do Big Brother Brasil - Reprodução/Rede Globo

Felipe Prior e Pyong Lee protagonizaram uma das principais rivalidades da história do Big Brother BrasilReprodução/Rede Globo

Publicado 18/02/2022 17:19

Rio - A organização do Fight Music Club, evento que recebeu a luta entre o ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas, e o influenciador Whindersson Nunes, planeja uma segunda edição do evento, ainda em 2022. Em entrevista ao canal do próprio evento, o youtuber Pyong Lee, aceitou o convite para entrar no mundo das lutas. Em busca de um rival para o ilusionista, a produção sugeriu o arquiteto Felipe Prior, que rapidamente aceitou o convite. Vale lembrar que Pyong e Prior participaram juntos do BBB 20, e protagonizaram uma das principais rivalidades da história do reality show.

"Eu me imaginei lá no ringue, mas não com Popó. Subiria no ringue de boa, se botasse um prazo para treinar. Seria um desafio. Tomei porrada a vida inteira, passei por cada coisa que as pessoas não fazem nem ideia. Só me dá uns meses de treino", disse Pyong Lee, que falou também sobre possíveis rivais para a luta:

"Têm umas pessoas que eu poderia subir no ringue para lutar. Talvez o Felipe Neto? O Felipe Prior a galera também gostaria de ver (risos)! Se você (Mamá Brito) mandar o desafio, eu topo", disse o ilusionista.

Ao saber do assunto, Felipe Prior rapidamente se posicionou, dizendo aceitar o desafio e pedindo para marcar a data e o local da luta.

"Na hora quando você quiser. Se quiser outro me desafiar pode vir. Pyong, você aguenta mesmo? Já fiz boxe mais novo... Na hora, vamos marcar essa luta no dia que você quiser. Essa vai ser boa. O Brasil vai querer ver dar umas porradas no Pyong. É só marcar data e local. Bora", disse o arquiteto em uma publicação nas redes sociais.