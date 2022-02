Denílson - Foto: Reprodução

Publicado 18/02/2022 17:00

Rio - O ex-jogador de futebol e atual comentarista da Band, Denílson, revelou em mensagem no seu perfil oficial do Instagram que está sendo vítima de um golpe no WhatsApp. De acordo com o pentacampeão do mundo, há uma pessoa se passando por ele no aplicativo para entrar em contato com alguns dos seus conhecidos.

"Bom dia! Um 'assuntinho' chato. Tem alguém se passando por mim no Whatsapp, chamando meus amigos, meus familiares, usando a imagem que eu tenho no meu Whatsapp, enfim, ligando para jogadores, ex-jogadores, treinadores, alguns amigos que eu tenho no mundo da bola", afirmou.

Denílson afirmou que descobriu o ocorrido, após receber ligações de amigos. Ele ainda utilizou as redes sociais para expor o número do telefone que está aplicando o golpe. O golpista conseguiu seus contatos e está usando a mesma foto de perfil para contatar as pessoas.



"Os caras me ligaram perguntando, então estou fazendo estes stories para explicar e falar que não sou. Para vocês, amigos, familiares, fiquem ligados aí", disse.