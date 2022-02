Taça Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Taça Supercopa do BrasilLucas Figueiredo / CBF

Publicado 18/02/2022 16:14

Rio - A fim de evitar mal-entendidos na final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, no próximo domingo, na Arena Pantanal, a CBF confirmou que 27 câmeras serão utilizadas no VAR. Antes, o recurso contava com a apenas 7 ou 8 câmeras viradas para o campo. Por isso, todas as imagens da transmissão serão utilizadas, as 23 câmeras da Globo e 4 do SporTV.

A FIFA recomendou a mudança visando ter todos os ângulos da partida e que isso facilite as tomadas de decisão do árbitro Daniel Nobre Bins, que vai comandar a ferramenta de vídeo do jogo.

Com duas grandes equipes se enfrentando, não será só o VAR que será reforçado. A arquibancada receberá a comissão técnica de Tite, que estará presente como olheiros a fim de analisar os jogadores para última convocação da seleção brasileira, que acontecerá em março.