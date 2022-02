Vinicius Junior - AFP

Publicado 18/02/2022 16:00

Rio - Um dos destaques do futebol europeu na atual temporada, Vinicius Junior não teve uma boa atuação na partida contra o PSG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O técnico dos merengues, Carlo Ancelotti, admitiu que o brasileiro teve uma queda de rendimento nas últimas partidas.

"Tudo o que acontece com o time está acontecendo com ele. Nós caímos um pouco. Mas o time está fisicamente bem. Contra o Villarreal nós fomos bem algumas vezes e contra o Paris Saint-Germain não sofremos no final. Vini teve um mês muito intenso em janeiro e agora vai ser mais eficaz", afirmou o italiano.

Na atual temporada, o jogador, de 21 anos, tem sido, ao lado do atacante francês Karin Benzema, o protagonista do Real Madrid. Em 33 jogos, o ex-jogador do Flamengo marcou 15 gols e deu oito assistências.