Publicado 18/02/2022 15:46

Rio - Em uma transmissão ao vivo realizada na tarde desta sexta-feira (18), as equipes que disputarão a edição de 2022 do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB) foram definidas. O tradicional evento será realizado nos dias 18 e 19 de março, e a sede escolhida para esta edição foi a Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.



Para o evento, quatro equipes estarão disputando o troféu: NBB Mundo (capitaneada por David Jackson, do Minas), Novas Estrelas (capitaneada por Yago Matheus, do Flamengo), e duas equipes NBB Brasil (uma possui como capitão Bruno Caboclo, ala do São Paulo, e a outra por Guilherme Deodato, ala do Minas).

A primeira equipe a participar do draft foi a "NBB Mundo". O capitão David Jackson começou escolhendo o norte-americano Tyrone Curnell, que atua no São Paulo. Em seguida, foram escolhidos Shaq Johnson, do Minas, Santiago Scala, do Franca, Brandon Robinson, do Flamengo, Tavario Miller, do Minas, Bennett, do São Paulo e Franco Balbi, do Flamengo. A surpresa foi o fato de Luke Martinez, do Flamengo, eleito MVP do torneio continental ao qual o Rubro-Negro foi campeão, não ter sido escolhido por Jackson.

Elenco formado! David Jackson teve a missão de montar sua seleção e esses foram os nomes escolhidos



Em seguida, Yago Matheus escolheu os atletas para a equipe Novas Estrelas, composta apenas por jogadores jovens. O atleta do Flamengo começou escolhendo Anderson Barbosa, do Paulistano. Em seguida, escolheu Gabi Campos, do Pinheiros, Ruan Miranda, do Cerrado, Márcio Henrique, do Franca, Gui Santos, do Minas, Jonas Buffat, do Pinheiros, Adyel, do Franca, e finalizou com a escolha de Paulo Scheuer, do Pato Basquete.

Elenco formado! Os novinhos estão na área: se liga na formação periculosa que o @Ymateus02 montou para o #TimeMonstrinho



Após a escolha das Novas Estrelas, Bruno Caboclo e Guilherme Deodato escolheram os seus atletas para as duas equipes NBB Brasil. Porém, diferentemente dos outros times já draftados, as escolhas de Caboclo e Deodato aconteceram de forma alternada entre os dois atletas.

O primeiro capitão das equipes brasileiras a escolher, foi Caboclo que escolheu Lucas Mariano, do Franca. Nas suas outras oportunidades de escolha, o atleta do São Paulo escolheu os seguintes jogadores: Lucas Mariano, do Franca, Lucas Dias, também do Franca, Elinho Corazza, do São Paulo, Betinho, do Rio Claro, Gabriel Jaú, do Bauru, Olivinha, do Flamengo e Cauê Borges, do Paulistano. Além disso, o NBB selecionou um atleta "lenda" para cada equipe. Para o time de Bruno Caboclo, Marquinhos, ala do São Paulo e o único tri-MVP da história do NBB foi o escolhido.

Elenco formado! O @Bruno_Caboclo convocou e o #TimeCablock veio pesado com alguns dos melhores brasileiros da temporada. Além, é claro, da lenda Marquinhos



Já o capitão Guilherme Deodato, começou o seu draft escolhendo Georginho, do Franca. Em seguida, escolheu Renan Lenz, do Minas, Rafa Mineiro, do Flamengo, Alexey Borges, do Minas, Larry Taylor, do Bauru, Hettsheimeir, também do Bauru, e finalizou com Eddy, do Caxias. O atleta "lenda" escolhido para sua equipe foi Alex Garcia, ala do Bauru, tetracampeão do NBB.