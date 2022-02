Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

HulkPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 18/02/2022 15:14

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e projetou o confronto contra o Flamengo pela final da Supercopa, no domingo, às 16h, na Arena Pantanal. Além disso, o jogador de 35 anos aproveitou para minimizar as provocações entre as torcidas e diretorias dos clubes.

"Os jogadores estão encarando como mais uma final, uma decisão como outra qualquer. É um jogo só, pode ganhar ou perder, não existe o empate. Eu não acompanho essas provocações nas redes sociais e na imprensa, assim como meus companheiros", afirmou.

"No ano passado foi a mesma coisa, foco total dentro dos gramados e por isso fomos campeões de títulos importantes. Esse ano não vai ser diferente. Não sei se houve provocação entre as diretorias, mas os jogadores estão focados apenas no campo", completou.