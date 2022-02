Óscar Romero - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Publicado 18/02/2022 16:29

Rio - O meia-atacante Óscar Romero foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (18) como o novo reforço do Boca Juniors. O jogador paraguaio de 29 anos tinha negociação em andamento com o Botafogo, mas as conversas não avançaram após entrave com o empresário John Textor.

O jogador estava livre no mercado desde agosto de 2021 após deixar o San Lorenzo, da Argentina. Além disso, Óscar Romero chegou ao Boca Juniors para atuar por duas temporadas e sem custos para os cofres do clube argentino.

Irmão de Angel Romero, ex-jogador do Corinthians, Óscar tinha negociação encaminhada com o Botafogo por uma temporada, mas após encerrar as conversas, o meia-atacante acertou com o Boca Juniors e irá disputar a Libertadores.