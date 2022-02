Romário - Maíra Coelho

Publicado 18/02/2022 18:51 | Atualizado 18/02/2022 18:54

O ex-atacante Romário foi às redes sociais para desmentir a informação de que estaria apoiando o cartola Gustavo Feijó para a presidência da CBF. O Senador relembrou que já criticou o vice-presidente da Confederação em outras oportunidades e afirmou que, caso Feijó seja eleito como Presidente, ele buscará abrir uma CPI contra a instituição.



"É falsa a informação de que eu teria me encontrado com o cartola Gustavo Feijó e lhe dado apoio para concorrer à presidência da CBF. Quem leu o meu relatório da CPI do Futebol, no Senado Federal, sabe o que penso sobre esse cara", escreveu o ex-atacante em seu Twitter.



"Já publiquei q se trata de um sujeito cheio de escândalos e afirmei que, se ele ou qualquer outro cartola viciado em poder, como Del Nero ou Ricardo Teixeira, se candidatar à CBF, vou trabalhar para criar uma nova CPI, agora, especificamente, sobre a CBF", continuou o Senador.



Em seu Instagram, Romário reforçou suas críticas ao vice-presidente da CBF e que não apoia o cartola para o cargo na instituição. O tetracampeão mundial também destacou a criação de uma CPI sobre a Confederação caso Feijó ou outro 'cartola viciado em poder' seja eleito.