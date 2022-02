Sergio Agüero confirma que estará na Copa do Mundo do Catar - AFP

Publicado 18/02/2022 18:49

Rio - O ex-jogador Sergio Agüero, que foi obrigado a se aposentar do futebol por conta de um problema no coração, garantiu que estará presente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, seja trabalhando, ou apenas como torcedor.

Em entrevista à "Rádio 10", Agüero revelou que irá se reunir com o técnico da Seleção Argentina, Lionel Scaloni, para se integrar a comissão técnica do grupo que irá para o Catar. Caso não chegue a um acordo com a AFA (Associação de Futebol Argentino), o ex-atleta de clubes como Barcelona, Manchester City e Atletico de Madrid, irá para o mundial apenas para torcer por sua seleção.

"Irei ao Mundial do Qatar. Esta semana teremos uma reunião. Quero está lá. A ideia é que eu faça parte do corpo técnico, falei com Scaloni e também com 'Chigui' Tapia", disse o ex-atleta, que completou:

"A realidade é que, sim, vou ao Mundial, estarei com os jogadores e irei ao treinamento. Isto não é um problema. O problema é ficar concentrado de novo depois de tanto tempo... Uma coisa é se você está jogando, porque está 100% concentrado. Fui ao Mundial sempre como jogador, nunca para poder me divertir com minha esposa ou amigos. Ir ao Mundial livre. Penso isso também", finalizou Agüero.

Atualmente, a Argentina está na segunda colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 35 pontos. Com isto, os Hermanos já tem sua classificação para o mundial garantida.