Recopa Sul-americana será disputada entre Palmeiras e Athlético-PRDivulgação/Conmebol

Publicado 18/02/2022 18:28

Rio - Na tarde desta sexta-feira, a Conmebol anunciou que aumentou o valor da premiação em dinheiro ao campeão e ao vice da Recopa Sul-Americana, que colocará frente a frente os vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana em um confronto de ida e volta. Palmeiras e Athletico-PR brigam, a partida da próxima semana, por uma bonificação que supera os R$ 8,2 milhões.

A disputa tem início na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Uma semana depois, no mesmo horário, Verdão e Furacão voltam a se enfrentar no Allianz Parque, em São Paulo, no que será o jogo decisivo.



Para esquentar esse embate, a Conmebol decidiu aumentar os valores de premiação oferecidos aos finalistas. O campeão vai embolsar 1,6 milhão de dólares (R$ 8,23 milhões na cotação atual), já o vice ficará com 800 mil dólares (R$ 4,11 milhões na cotação atual), ou seja, o perdedor fica com metade.



No ano passado, na decisão entre Palmeiras e Defensa y Justicia, da Argentina, o clube argentino, que foi o campeão, ficou com 1,25 milhão de dólares, equivalente a R$ 6,43 na cotação atual. Já o vice, que foi o Verdão, ficou com 750 mil dólares, que hoje vale em torno de R$ 3,8 milhões. Em outras palavras, a premiação do campeão teve uma boa reajustada, a do vice nem tanto.



Não há vantagem pelo gol fora de casa na Recopa. Em caso de empate no placar agregado, o a decisão vai para a prorrogação e, se permanecer a igualdade, irá para as cobranças de pênalti, como aconteceu em 2021, em que o Palmeiras terminou como vice-campeão e o Defensa y Justicia com o título.



Premiação



2022

Campeão: 1,6 milhão de dólares/R$ 8,23 milhões

Vice: 800 mil dólares/R$ 4,11 milhões



2021

Campeão: 1,25 milhão de dólares/R$ 6,43 milhões

Vice: 750 mil dólares/R$ 3,8 milhões