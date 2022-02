Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador - NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 18/02/2022 20:30

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, exaltou nesta sexta-feira, o volante Luís Oyama, do Mirassol. Na última temporada, o jogador atuou por empréstimo no Botafogo e participou da conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro e retorno à elite do futebol brasileiro. Na ocasião, os dois clubes não entraram em acordo e as conversas não avançaram.



Volante Luís Oyama foi um dos destaques positivos do Alvinegro THALITA CHARGEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

"Eu já acompanho o Mirassol faz tempo por causa do Eduardo Batista. Já subiram, já ganharam e vão disputar Copa do Brasil, e o Grêmio que fique esperto. Esse volante do Mirassol, é o melhor do futebol paulista. Luís Oyama", destacou.

"Foi o melhor jogador em campo, que é japonês, deve ser filho de japonês, joga muito. Contrata esse moleque, 25 anos, pode contratar, joga pra frente, volante que chega pra jogar. É um craque de bola, é o melhor do Brasil", completou.