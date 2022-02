Hadson Nery, o Hadybala, é o novo treinador do Santos-AP - Reprodução

Publicado 18/02/2022 19:47

Rio - O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadybala, foi anunciado nesta sexta-feira (18), como novo treinador do Santos do Amapá para a temporada de 2022. Hadson, que também foi jogador de futebol profissional, é formado no curso para treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e irá estrear pelo seu novo clube apenas em abril.

Segundo o portal "GE", a informação de que Hadybala assumirá o clube, foi confirmada pelo presidente do conselho deliberativo do Santos-AP, Luciano Marba.

"A expectativa é grande, o Hadson é um ex-jogador de grandes clubes, como Corinthians, Brasil de Pelotas, entre outros. Hoje é uma pessoa de destaque na mídia, que vai trazer retorno de mídia pro clube. Se especializou na CBF e está pronto para assumir o comando", disse Luciano.

Hadson Nery participou da edição de 2020 do Big Brother Brasil, e foi eliminado na terceira semana de programa. Antes de chegar no Santos-AP, Hadybala foi treinador do Pedreira-PA, Vila Rica-PA e Bragantino-PA.