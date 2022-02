Luís Castro entra na mira do Botafogo e Corinthians - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 18/02/2022 21:34 | Atualizado 18/02/2022 21:35

Rio - A chegada de Luís Castro ao Brasil virou debate no programa "ESPN FC" nesta sexta-feira. O técnico português foi especulado para assumir o Botafogo com aval do empresário John Textor, mas de acordo com o portal "GE", a história teve uma reviravolta e o treinador acabou tendo acerto encaminhado com o Corinthians. Para somar a expectativa nesta temporada, o comentarista Mauro Naves afirmou que "pode ambicionar por títulos ainda neste ano".

"O Corinthians deve ter falado: trouxe esses jogadores aqui, o time é esse, é um time competitivo para a Libertadores. Do outro lado, a conversa do Textor também é interessante, é um projeto de quatro, cinco anos, com injeção de dinheiro para ele fazer o trabalho que quiser. Pode ser que ele tenha pensado de forma mais imediata", afirmou.

"O Corinthians está oferecendo dois anos de contrato. Talvez demore mais para o projeto Botafogo ser vencedor. Luís Castro, no Corinthians, pode ambicionar títulos ainda esse ano, já ganhar alguma coisinha. No Botafogo tem que pagar ainda dívidas, ajustar algumas coisas, pode demorar dois, três anos para ganhar títulos", completou.