Publicado 03/03/2022 14:55

Rio - O CEO do Shakhtar Donetsk, Serhyi Palkin, anunciou nesta quinta-feira (3) que um técnico de uma das equipes juvenis do clube foi morto em um dos ataques russos na Ucrânia. De acordo com o dirigente da multicampeã equipe ucraniana, o treinador, que não teve seu nome revelado, foi morto na última quarta-feira (2) em uma investida russa.

"Um de nossos funcionários foi morto. Ele era treinador de uma das equipes juvenis do Shakhtar e o fragmento de um projétil acabou o matando. A Rússia está matando os ucranianos, parem com essa loucura! Não pode permanecer em silêncio, vocês serão culpados e responsáveis pelos crimes cometidos", disse Palkin.

Além do comandante do Shakhtar, outros dois jovens jogadores de futebol ucranianos foram mortos na guerra: Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko.

Ainda em relação ao Shakhtar Donetsk, o zagueiro Viktor Kornienko decidiu se juntar ao exército ucraniano. Em suas redes sociais, o defensor do clube confirmou que segue no país "ajudando as forças armadas".