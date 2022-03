F1: Haas decide romper com Mazepin e Pietro Fittipaldi assumirá o volante da equipe, segundo jornalista | Esporte | O Dia

Pietro Fittipaldi pode herdar a vaga de Nikita Mazepin na Haas - Haas

Publicado 03/03/2022 14:57

Rio - Em meio a toda polêmica envolvendo os ataques da Rússia à Ucrânia, muitos esportistas do maior país do mundo em extensão territorial estão sendo prejudicados por conta dos ataques liderados por Vladimir Putin. Na última semana, a FIFA e a UEFA suspenderam clubes russos de competições internacionais, assim como a exclusão da seleção da Copa do Mundo no Catar. No mundo do automobilismo, o principal assunto nos últimos dias foi sobre Nikita Mazepin, piloto da Haas na Fórmula 1. Segundo o jornalista espanhol Sergio Rodríguez, o russo está de saída da equipe, e será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.



Haas have decided: Mazepin is OUT. Fittipaldi will replace him; official statement very soon as the brazillian will be behind the wheel in Barhain pre-season testing!#F1 #Haas — Sergio Rodríguez (@sergiorf97) March 3, 2022 "A Haas decidiu: Mazepin está FORA. Fittipaldi o substituirá; Anúncio oficial será muito em breve, pois o brasileiro estará ao volante nos testes de pré-temporada do Barhein!", publicou Sergio Rodríguez. "A Haas decidiu: Mazepin está FORA. Fittipaldi o substituirá; Anúncio oficial será muito em breve, pois o brasileiro estará ao volante nos testes de pré-temporada do Barhein!", publicou Sergio Rodríguez.

Vale lembrar que, ainda segundo o jornalista, Pietro está confirmado na equipe para os testes de pré-temporada, que ocorrerão no Bahrein. Portanto, ainda não se sabe se o brasileiro seguirá na equipe para a temporada de 2022 da Fórmula 1, ou se outro nome poderá assumir o volante da Haas, ao lado do alemão Mick Schumacher. Nas últimas semanas, além de Fittipaldi, o nome de Antonio Giovinazzi também foi bastante especulado na equipe norte-americana.

No entanto, a decisão de quem será o companheiro de Schumacher na Haas deverá sair em breve. Isto porque, a primeira etapa da temporada da Fórmula 1 será no dia 20 de março, no GP de Sakhir, no Bahrein. Com menos de 20 dias disponíveis, a equipe precisa se programar rapidamente para anunciar seu novo piloto na temporada, além de começar os testes e treinos.