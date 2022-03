Publicado 13/03/2022 00:00

Nos últimos dias, um nome foi muito pedido pela torcida do Flamengo: João Paulo, goleiro do Santos. Inclusive, um boato nas redes sociais, dando conta que o Rubro-Negro já havia feito oferta ao Peixe para ter o jogador, já estava se tornando verdade.

O DIA entrou em contato com o representante de João Paulo, Daniel Medeiros, que é responsável pela carreira do goleiro há 14 anos. O agente, logo de cara, abriu o jogo, e revelou que intermediários, autorizados pelo Fla, de fato ligaram.

"Esse assunto está rendendo mesmo, mas o que aconteceu foi que três intermediários, afirmando que foram autorizados pelo Flamengo, me ligaram, sim. Eu não posso falar nomes, mas um deles tem ligação muito forte com a diretoria. Um deles tem até dois jogadores lá. Mas garanto que não teve nada disso que estão falando. Que o Flamengo vai envolver jogadores. Para mim e para Rueda (presidente do Santos) não chegou nada"